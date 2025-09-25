Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

Geçici hükümet, sosyal medya yasağı sonrası şiddetli protestoların yol açtığı yıkımı telafi etmek için milyarlarca dolarlık mali destek paketi kabul etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:56
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Mali Destek Paketi Kabul Etti

Geçici hükümet, sosyal medya yasağı nedeniyle başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen protestolarda oluşan yıkım ve ekonomik kayıpları telafi etmek amacıyla milyarlarca dolarlık hasarı telafi etmeyi amaçlayan mali destek paketini kabul etti. Karar, Kathmandu Post’un haberine dayanıyor.

Paketin içeriği

Paket kapsamında zarar gören işletmelere vergi muafiyetleri, bankalara yönelik banka kredilerinde yapılandırma ve iş gücünü korumaya yönelik istihdamı korumaya yönelik programlar yer alıyor. Ayrıca kundaklama ve yağmadan etkilenen sektörler için mobilya ve makine ithalatında yüzde 50 vergi indirimi uygulanacak.

Ekonomik zarar ve etkilenen sektörler

Hükümetin paylaştığı değerlendirmeye göre protestoların yol açtığı toplam zarar, Nepal’in yaklaşık 1,5 yıllık bütçesine veya GSYİH’sinin yarısına denk geliyor. Turizm sektörü başta olmak üzere ekonomide büyük zararlar yaşandı; turizmde yaklaşık 563 milyon dolarlık kayıp kaydedildi ve 15 bin kişi doğrudan etkilendi.

Protestoların seyri

Olayların fitili, 4 Eylül tarihinde hükümetin Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemesiyle ateşlendi. Karar gençlerin öncülüğünde geniş çaplı protestolara dönüştü ve gösteriler sırasında polisle çatışmalar yaşandı; 74 kişi hayatını kaybetti. Birçok bakan istifa etti, protestoların şiddeti artarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüştü.

Gelişmelerin ardından 9 Eylül tarihinde Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli istifa etti ve olaylar sırasında binlerce mahkum hapishanelerden firar etti. Daha sonra 12 Eylül tarihinde eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki geçici başbakan olarak göreve başladı. Ülkede yeni seçimlerin Mart 2026'da yapılması planlanıyor.

