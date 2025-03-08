Nepal'in Lobuche Bölgesinde 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Nepal'de Deprem Fırtınası: Lobuche'de 5,1 Büyüklüğünde Sarsıntı

Nepal'in Lobuche bölgesi yakınlarında, 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) edinilen bilgilere göre, ülkenin Lobuche bölgesinin 98 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşti.

Depremin Detayları

USGS, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti. Yapılan açıklamalarda, sarsıntının yol açtığı can kaybı veya yaralanma durumu hakkında henüz bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Deprem Gerçeği ve Doğanın Gücü

Dünyanın en yüksek dağlarına ev sahipliği yapan Nepal, sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor. Bu tür olaylar, bölgenin jeolojik yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. Her sarsıntı, yerel halk ve uzmanlar için bir uyanış niteliği taşıyor.