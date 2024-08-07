Neredeyse Maço: Romantik Komedi Türkiye'de Vizyona Giriyor

Kazakistan yapımı Neredeyse Maço, 9 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. Filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı ve yapımcı Cihan Can, Türkiye'de bu filmi izleyecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Romantik Komedinin Eğlenceli Dünyası

Cihan Can, Türk ve Kazak kültürlerinin benzerliklerine dikkat çekerek, Kazakistan sinemasının genellikle tarihi yapımlarla tanındığını ama Neredeyse Maço gibi romantik komedi türünde de başarılı işlerin bulunduğunu ifade etti. Bu filmin özellikle genç izleyicilere hitap ettiğini vurgulayan Can, "Filmde çok eğlenceli espriler ve şakalar var," dedi.

Yapım Süreci ve İzleyici Beklentileri

Kazak yapımcı Nadira Akhonova, bu filmin Türkiye'de vizyona girmesinin büyük bir önem taşıdığını dile getirdi. Akhonova, romantik komedi türünün her iki ülkeye de hitap ettiğini ve Eylül ayında bir tarihi filmin daha vizyona gireceğini duyurdu. Kazakistan'da büyük ilgi gören filmde ünlü Kazak oyuncuların yer aldığını vurguladı.

Filmin Hikayesi

Neredeyse Maço, Mandarin Pictures tarafından yapıldı ve yönetmenliğini Bakıtjan Zhienaly üstlendi. Oyuncu kadrosunda Dastan Orazbekov, Janna Kuanişeva, Kamşat Joldybayeva gibi isimler yer alıyor. Filmin hikayesi, diş doktoru Damir'in ABD'deki iş başvurusu için ailesinin evlenmesini istemesiyle gelişiyor. Bu zorlu süreçte, bir flört ajansına başvurarak sürpriz bir aşkla karşılaşacak.

Daha önce Kazak sinemasına pek aşina olmayan Türk izleyicilerin, bu filmde farklı ve eğlenceli bir deneyim yaşayacakları belirtiliyor. 9 Ağustos'ta sinemalarda olacak 'Neredeyse Maço', romantik komedi severler için kaçırılmaması gereken bir yapım olacak.

Türkiye'de 9 Ağustos'ta vizyona girecek Kazakistan yapımı "Neredeyse Maço" adlı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can (sağda) ve Kazakistanlı yapımcı Nadira Akhonova (solda) gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye'de 9 Ağustos'ta vizyona girecek Kazakistan yapımı "Neredeyse Maço" adlı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can (sağda) ve Kazakistanlı yapımcı Nadira Akhonova (solda) gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye'de 9 Ağustos'ta vizyona girecek Kazakistan yapımı "Neredeyse Maço" adlı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can (sağda) ve Kazakistanlı yapımcı Nadira Akhonova (solda) gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye'de 9 Ağustos'ta vizyona girecek Kazakistan yapımı "Neredeyse Maço" adlı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can (sağda) ve Kazakistanlı yapımcı Nadira Akhonova (solda) gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.