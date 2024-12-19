NERO Başkanı Onur: Grand İsias Hotel Davasında En Ağır Cezayı Talep Ediyoruz

NERO Başkanı Onur, Adıyaman Davasında Adalet Talep Ediyor

Nevşehir Rehberler Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, Adıyaman'da meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu yıkılan Grand İsias Hotel ile ilgili davada, sanıkların en ağır cezayı alması gerektiğini vurguladı. 72 kişinin yaşamını yitirdiği olayda, aralarında tur rehberlerinin de bulunduğu hayatlar kaybedildi.

Kapadokya'da Duygusal Bir Buluşma

NERO üyesi bazı rehberler, depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının fotoğraflarıyla Paşabağı Ören Yeri'nde bir araya geldi. Onur, bu toplantıda adalet arayışlarının önemine dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcu ve öğretmenlerin de hayatını kaybettiği olayın, toplumsal vicdanda yankı bulması gerektiğini ifade etti.

Davanın Takibinde Kararlıyız

Onur, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmalara katılmak amacıyla sık sık Adıyaman'a gittiklerini belirtti. “Bu otelde çocuklar, gencecik hayatlar, suçsuzlar öldü. Bu otelde ölenler rant uğruna hayatlarını kaybetti.” diyen Onur, yaşanan acının ve ihmallerin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Bilirkişi Raporları ve Cezai Sorumluluk

Bilirkişi raporlarının, otelin yapımında ve işletmesindeki pek çok kusuru ortaya koyduğunu hatırlatan Onur, "Tüm sorumlular, suçlarının karşılığını alana kadar mücadelemiz devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Nevşehir Rehberler Odası (NERO) üyesi bazı rehberler, ellerinde depremde hayatını kaybeden rehberlerin olduğu fotoğraflarla, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden Paşabağı Ören Yeri'nde bir araya geldi. NERO Başkanı Özay Onur (ortada), basın açıklaması yaptı.

Nevşehir Rehberler Odası (NERO) üyesi bazı rehberler, ellerinde depremde hayatını kaybeden rehberlerin olduğu fotoğraflarla, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden Paşabağı Ören Yeri'nde bir araya geldi. NERO Başkanı Özay Onur (ortada), basın açıklaması yaptı.