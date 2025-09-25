Neşet Ertaş Gönül Dağı'nda 40 Sazla Anıldı

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, vefatının 13'üncü yılı anısına düzenlenen etkinlikle 1840 rakımlı Gönül Dağı'nda yad edildi. Organizasyon, Kırşehir Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Anma yürüyüşü ve saz korosu

Kaman ilçesi Demirli köyünde toplanan yaklaşık 70 türküsever ve dağcı, Neşet Ertaş'ın babasının köyü Yağmurlubüyükoba ile Demirli köyü arasında, kent merkezine yaklaşık 38 kilometre mesafede yükselen 1840 metrelik Gönül Dağı'na tırmandı. Yaklaşık 1 saatlik yürüyüş sonrası zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayrağının hemen yanı başında aynı anda çaldıkları 40 saz ile Ertaş'ın "Gönül Dağı" başta olmak üzere çeşitli türkülerini seslendirdi.

Tescil girişimi ve valinin mesajı

Etkinlikte yer alan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, etkinliğin "Neşet Ertaş'ı zirvelerde anmak yakışır" sloganıyla düzenlendiğini ve Gönül Dağı'nın Kırşehir'in en yüksek noktasında yapıldığını vurguladı.

Demiryürek'in konuşması şöyle: "Merhum Neşet Ertaş'ın çocukluğunun da bir kısmının geçtiği, babasının yurt edindiği Yağmurlu ve Demirli köylerinin hemen yanı başında yükselen bir yer burası. Gençlik Merkezlerimizde saz eğitimi alan gençlerimizle yürüyüşün ardından, rahmetlinin türkülerini, sazını sözünü burada seslendirerek kendisini yad etmiş olduk. Gönül Dağı türküsünün yankılandığı bu zirvenin adının aynı zamanda 'Gönül Dağı' olarak tescili noktasında da valilik olarak gerekli girişimlerde bulunacağız. Bozkırın Tezenesi, bu toprakların duygusuna bu toprakların hissiyatına tercüman olmuş büyük usta Neşet Ertaş'ı ölümünün yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Etkinlik, hem yerel kültüre saygı hem de Neşet Ertaş mirasının yaşatılması açısından sembolik bir anlam taşıdı; katılımcılar, saz ve türküyle usta ozanı zirvede andı.

