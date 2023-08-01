Nesli neredeyse tükeniyor: O ilde bulunan saz kedisi korumaya alındı

Şırnak'ın doğal güzellikleri arasında bulunan Silopi ilçesinde, nadir ve korunması gereken bir tür olan saz kedisi yavrusu şanslı bir şekilde koruma altına alındı. Bir duyarlı vatandaş tarafından doğal ortamında bulunan bu sevimli yavru kedi, hızla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekipler, yavru kedinin sağlığını ve korunmasını ön planda tutarak hemen harekete geçti. Dikkatlice yakalanan yavru kedi, uzmanlar tarafından Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'ne getirildi. Burada uzman veterinerler tarafından muayene edilen kedi yavrusu, gerekli tedavi sürecine başlandı.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK





Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın doğada bulduğu saz kedisi yavrusunu teslim aldıklarını ve veteriner hekim gözetiminde bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Kalay, kedinin belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra tekrar doğal yaşam ortamına bırakılacağını söyledi.

Aynı zamanda Kalay, vatandaşların doğada yaralı ve bitkin durumda buldukları hayvanlarla ilgili olarak emniyet, jandarma veya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermelerini istedi



SAZ KEDİSİ HAKKINDA

Sazlıkların gizemli sakinlerinden biri olan boz renkli saz kedisi (Felis chaus), uzun ve ince bacakları ile kendine özgü bir görünüme sahiptir. Asimetrik çizgileri her bireye özgüdür ve bu özellikleri sayesinde birbirlerinden kolayca ayırt edilebilirler. Saz kedisi, yaban kedisinden daha büyük, ancak vaşaktan daha küçük bir kedidir.

Bu gizli yaşayan kediler, koku alma ve görme duyularının gelişmiş olması nedeniyle sık sık alanda görülmezler. Tehlike anında, çalılıkların içine gizlenerek hareketsiz bir şekilde bekleyerek kendilerini korurlar. Suda da rahatça avlanabilen nadir kediler arasındadır ve ülkemizde suyu seven tek yabani kedi türü olarak bilinirler.

Saz kedileri gece-gündüz aktiftir ve deniz, göl ve nehir sistemlerindeki sazlıklarda, çalılık ve ormanlık alanlarda yaşarlar. Yavrularını ağaç kovukları, sık çalılıklar veya diğer hayvanların terk ettiği yuvalarda saklarlar.

Beslenmeleri oldukça çeşitlidir. Kemiriciler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar, böcekler, tavşanlar, domuz yavruları ve zaman zaman çürümüş leşlerle beslenirler. Sağlıklı bir ekosistem için önemli bir rol oynayarak hasta veya sakat avları tercih ederler, böylece avladıkları türlerin popülasyonlarını dengelemeye yardımcı olurlar.

Kendilerini korumak için ağaçlara da tırmanabilirler ve diğer yırtıcı türlerden uzak durmaya çalışırlar. Doğanın bu zarif ve etkileyici kedileri, ekosistemde önemli bir denge unsuru olarak yer alır ve gözlerden uzakta yaşamayı tercih ederler.