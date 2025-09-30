Neslim ve İnanç Güngen'in de Aralarında Olduğu 26 Sanığın Yargılanması Başladı

Neslim ve İnanç Güngen'in de Aralarında Olduğu 26 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İstanbul'da, haklarında "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalar bulunan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen ile eşi İnanç Güngen başta olmak üzere toplam 26 sanığın yargılanmasına başlandı.

Duruşma Detayları

Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de bulunduğu bazı tutuklu sanıklar ile bir kısım tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada ayrıca 4 müşteki ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Neslim Güngen savunmasında, suçsuz olduğunu belirterek, "Ben istihdam sağladım. Fenomen değilim, benim işim güzellik salonu işletmek. Tek derdim çocuklarım." dedi.

Tutuklu sanık Oğuzhan Küllü, 2017 yılı temmuz ayında Neslim Güngen Güzellik Merkezi'nde muhasebeci olarak göreve başladığını, cihaz satışı yaptığını ve finans müdürüne işlemleri bildirdiğini anlattı. Küllü, üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve imza yetkisinin olmadığını ifade etti.

Tutuklu sanık Ali Osman Tunca ise hiçbir sözleşme işleminde yer almadığını, sahte evrak düzenleme ve örgüt üyeliği suçlamalarını reddettiğini; İnanç Güngen'in kendisine "çanta çanta para verdiği" iddialarını kabul etmediğini söyledi ve tahliyesini talep etti.

Duruşma sırasında tutuklu ve tutuksuz sanıklar arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı, salondaki jandarma görevlileri tarafları sakinleştirdi. Mahkeme heyeti salonun yetersiz olduğunu belirterek duruşmanın Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda devam etmesine hükmetti ve duruşmayı yarına erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 kişi "mağdur", 6 kişi "müşteki", 26 kişi "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, 10 Kasım 2023'te İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletilen şikayet dilekçesinde, Neslim Güngen'in kendi ismini taşıyan güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği yönünde ihbarda bulunulduğu belirtiliyor.

Bazı müştekilerin ifadelerine göre, merkezde uygulama sonrası vücutta yanık, enfeksiyon ve kalıcı yaralanmalar meydana gelen mağdurlar olduğu tespit edildi. İddianamede örgütün, sahte kalfalık ve usta öğretici belgeleriyle eğitim düzeyi yetersiz personel çalıştırdığı, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan sahte belgelerle kayıt dışı kullanılan cihazların halk sağlığını tehlikeye attığı ve bununla haksız kazanç sağlandığı ileri sürülüyor.

İddianamede, İnanç Güngen ve Neslihan Güngen tarafından yönetildiği öne sürülen suç örgütünün franchise sözleşmesi için anlaştıkları kişileri ikna etmek için örgüt yöneticileri Yeliz Çalışkan ve Buket Hoşmen aracılığıyla sade içerikli ve yanıltıcı sözleşmeler okuttukları; yüksek cirolar ve kısa sürede amorti edildiğine dair sahte videolar izlettikleri belirtiliyor. Yeliz Çalışkan'ın odadan ayrılarak farklı içerikli sözleşmeleri ilgililere imzalattığı, bu şekilde franchise ortaklarının ağır şartlarla zarara uğratıldığı kaydediliyor.

İddianamede ayrıca şirket ve franchise bayilerine temin edilen cihazların CE belgesi bulunmadığı, cihazlara ait belgelerin sahte üretildiği, satılan cihazların arızalandığında teknik servis ve garanti sunulmadığı; franchise bayilerine zorla ürün satıldığı, sözleşmeleri feshetmek isteyenlerden fesih bedeli adı altında para talep edildiği ve baskı uygulandığı iddia ediliyor.

Hazırlanan MASAK raporlarında örgütün tüm para transferlerini aynı banka üzerinden gerçekleştirdiği ve bu bankadan yüksek meblağlarda kredi çekebilmek için sahte faturalar düzenlediğinin tespit edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek", "banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "zehirli madde imali ve ticareti yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı 49 yıl 8 aydan 154 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer 24 sanık için de benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezaları öngörülüyor.