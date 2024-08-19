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Netanyahu, ABD'nin Ateşkes Teklifine Güvenlik Vurgusu Yaptı

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Gazze'deki ateşkes teklifinin ülkesinin güvenliğini göz önüne aldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:25
Netanyahu, ABD'nin Ateşkes Teklifine Güvenlik Vurgusu Yaptı

Netanyahu'dan ABD'ye Güvenlik Vurgusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin Tel Aviv ile Hamas arasında bir esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için sunduğu teklifin, İsrail’in "güvenlik ihtiyaçlarını" ön planda tutarak hazırlandığını ifade etti.

Görüşme Detayları

Netanyahu'nun bu açıklamaları, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı 3 saatlik özel görüşmenin ardından geldi. Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği vurgulandı.

Ateşkes Teklifine Yanıt

Netanyahu, Blinken ile görüşmesinde, ABD’nin önerdiği ateşkesin İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda da ABD'nin teklifine bağlılık sözü verdi.

Yeni Şartlar İstedi

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mayıs’ta esir takası ve Gazze'de ateşkese ulaşmak için bir öneri sunmuştu. Ancak Netanyahu, bu önerinin İsrail'in daha önce hazırladığı taslaktan farklı olduğunu belirterek bazı yeni şartlar eklenmesini talep etti. Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Philadelphi Koridoru gibi bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Hamas ile Müzakereler

Katar'ın başkenti Doha’da 15-16 Ağustos tarihlerinde yapılan müzakerelerde, Hamas tarafı Netanyahu'nun yeni şartlarının anlaşmayı engellediğini belirtmişti. Blinken, İsrail'deki görüşmeleri öncesinde, mevcut müzakerelerin "son bir şans" olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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