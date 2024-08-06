Netanyahu Ailesinin Olası İran Misillemesine Karşı Sığınak Planları Tartışılıyor

Netanyahu Ailesinin Sığınak Planları Tartışma Yarattı

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ailesinin, İran'ın olası bir misillemesi halinde Batı Kudüs'teki üst düzey yöneticiler için tahsis edilen sığınakta kalmayı düşündüğü iddiaları gündeme geldi. Ancak, bu haberi Başbakanlık Basın Ofisi yalanladı.

Şin-Bet'in Hazırlıkları

Yerel medya organı Walla'nın verdiği bilgilere göre, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet, olası bir İran saldırısına karşı preparatör gerekli tedbirleri almakta. Haberde, Netanyahu ve ailesinin bu sığınak içerisinde olma olasılığına dikkat çekildi.

İlgili Tartışmalar ve Tepkiler

Netanyahu'nun eşi Sara ve oğlu Yair Netanyahu'nun da sığınakta kalma planlarının olduğu öne sürüldü. Ancak bu iddialar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve Başbakanlık Basın Ofisi tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Hamastan Gelen Yanıt

Olası bir çatışma ortamına dair gerilim devam ederken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran’ın Tahran kentinde suikasta uğramıştı. Heniyye, bu saldırının arkasında İsrail’in olduğunu savunarak, İran'ın buna karşılık vereceğini ifade etti.