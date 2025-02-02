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Netanyahu, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşama Müzakereleri İçin Katar'a Heyet Göndermeyi Erteledi

Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkes müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi ABD görüşmesi sonrası kararlaştıracak.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:43
Netanyahu, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşama Müzakereleri İçin Katar'a Heyet Göndermeyi Erteledi

Netanyahu'nun Katar'a Heyet Göndermesi Ertelendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de gerçekleşen ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri için Katar'a heyet göndermeyi erteledi. Bu karar, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından verilecek.

Trump ile Görüşme Önceliği

İsrail'in Walla haber sitesine göre, Netanyahu'nun müzakereler için heyet göndermeyi, salı günü gerçekleştireceği görüşmenin sonucuna bağlı olarak ertelediği belirtildi. Netanyahu'nun, Trump'ın anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili tutumunu öğrenmek için görüşmeyi beklediği ifade edildi.

Müzakerelerin İkinci Aşaması Farklı Olacak

Kaynaklar, Gazze Şeridi'ndeki yönetim ve savaşın tamamen sona ermesinin ele alınacağı ikinci aşama müzakerelerinin ilk aşamadan çok farklı olacağına dikkat çekti. Anlaşmanın 16. günü olan pazartesi günü itibarıyla, ikinci aşama görüşmelerinin başlaması için Katar'a bir heyet gönderilmesi bekleniyordu.

Heyet Başına Atama Tartışmaları

İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu’nun Hamas ile esir takası görüşmelerini sürdürebilmek için Katar'a bir müzakere heyeti göndermeyi planladığı ancak son anda bu toplantının iptal edildiği ifade edildi. Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun heyetin başına Mossad Direktörü David Barnea yerine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i atama düşüncesinde olduğunu öne sürdü.

Netanyahu'nun Washington Ziyareti

Netanyahu, Trump ile görüşmek amacıyla ABD'ye uçtu ve yarın Washington'da Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile anlaşmanın ikinci aşaması üzerine görüşmeler gerçekleştireceğini açıkladı. Bu bağlamda anlaşma gereği 16. günde başlaması gereken ikinci aşama müzakereleri başlatılacak.

Netanyahu ayrıca, Witkoff'un daha sonra diğer arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yetkilileriyle görüşeceğini belirtti.

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