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Netanyahu, Ateşkes Belirsizliğinde Güvenlik Zirvesi Yaptı

Başbakan Netanyahu, ateşkesin geleceğini değerlendirmek üzere Savunma Bakanı Katz ile güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:13
Netanyahu, Ateşkes Belirsizliğinde Güvenlik Zirvesi Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve üst düzey güvenlik yetkilileri ile önemli bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yerel haberlere göre, Gazze'deki ateşkesin devam edip etmeyeceğine dair belirsizlikler sürerken Netanyahu'nun, İsrail ordusuna bağlı Güney Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Başbakan Netanyahu, burada Savunma Bakanı Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar gibi önemli isimlerle bir araya geldi. Toplantının, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının akıbetinin belirsiz olduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 15 Şubat’ta gerçekleşmesi beklenen esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Öte yandan, Netanyahu 11 Şubat'ta, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." şeklinde bir uyarıda bulundu. Ancak bugün Hamas, arabulucuların taahhüdü üzerine anlaşmayı "imzalandığı şekliyle" uygulamaya devam edeceğini açıkladı.

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