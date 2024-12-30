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Netanyahu, Başarılı Prostat Ameliyatı Sonrası Hastane Sığınağına Alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, prostat ameliyatının ardından güvenlik nedeniyle hastane sığınağına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:43
Netanyahu, Başarılı Prostat Ameliyatı Sonrası Hastane Sığınağına Alındı

Netanyahu'nun Prostat Ameliyatı Başarılı Geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başarılı geçen prostat ameliyatının ardından Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi sığınağına alındı. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, ameliyatın komplikasyonsuz bir şekilde tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ameliyat komplikasyonsuz bir şekilde başarıyla sona erdi. Başbakan uyandı, iyi durumda ve bilinci tamamen açık.” denildi. Netanyahu'nun hastane içerisinde roket ve füze saldırıları endişesi nedeniyle güçlendirilmiş sığınağa nakledildiği belirtildi.

Açıklamalar ve Geçmiş Sağlık Sorunları

Hastaneden yapılan açıklamada, Üroloji Bölüm Başkanı Prof. Ofer Gofrit, ameliyatın "planlandığı gibi geçtiğini" kaydetti. Netanyahu, 25 Aralık Çarşamba günü yapılan doktor muayenesinde iyi huylu prostat büyümesinin yol açtığı bir idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiş ve prostatın ameliyatla alınmasına karar verilmişti.

75 yaşındaki Netanyahu, İsrail’de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan lider olarak biliniyor. Son yıllarda ilerleyen yaşı nedeniyle çeşitli sağlık sorunları ile mücadele eden Netanyahu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında kalp sağlığını yakından izlemek amacıyla vücuduna bir cihaz taktırmıştı. Gelecek birkaç gün boyunca hastanede müşahede altında tutulması bekleniyor.

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