Netanyahu, Batı Şeria'nın İlhak Haritasını Yeniden Tanıttı

Netanyahu'dan Tartışmalı Harita Sunumu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasını yeniden gösterdi. Bu haritada Batı Şeria'nın tamamen İsrail toprakları arasında yer aldığını ifade etti.

Philadelphi Koridoru Üzerine Açıklamalar

Netanyahu, Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgalin süreceğini belirtti. Esirlerin serbest bırakılması için bu bölgeden çekilmesi halinde Hamas'ın yeniden kontrolü ele geçireceğini iddia etti. Başbakan, Gazze sınır hattının işgalini "stratejik bir zorunluluk" olarak nitelendirdi.

Filistin Yönetiminden Tepkiler

Netanyahu'nun harita sunumu, Filistin yönetimi ve uluslararası toplum tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Netanyahu'yu ırkçı sömürgecilik suçunu kabul etmekle suçladı.

Bakanlık açıklamasında, "Netanyahu, işgalci devletin Batı Şeria'yı içeren haritasını kullanarak uluslararası hukuku, barış iradesini ve imzalanan anlaşmaları hiçe sayıyor," vurgusunda bulundu.

Tarihsel Arka Plan

İsrail, 1967 yılında gerçekleşen Altı Gün Savaşı ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmişti. 1982 yılında Camp David Sözleşmesi ile Sina Yarımadası'ndaki işgal sona ererken, Batı Şeria üzerindeki kontrolü ise 57 yıldır devam etmektedir.