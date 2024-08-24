Netanyahu, Biden'a Philadelphia Koridorundan Çekileceğini Açıkladı

Netanyahu'dan Önemli Adım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında, Gazze Şeridi ile Mısır'ı ayıran Philadelphia koridorunun bir kilometresinden çekilme taahhüdünde bulunduğu öne sürüldü.

Biden'ın Talepleri

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Mısır, İsrail ordusunun Philadelphia bölgesindeki varlığına dair güncellenmiş haritaları Hamas’a teslim etmeyi kabul etti. Görüşmede, Biden’ın Netanyahu'dan iki önemli şartı kabul etmesini istediği belirtildi:

Philadelphia koridorundaki deniz yolunun bir kilometresinin tahliyesi.

Askeri alanların sayısının en az düzeyde tutulması.

Hamas ile Anlaşma Detayları

Netanyahu’nun, Hamas’ın Philadelphia’da kalması konusunda onay alması durumunda, Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişi engelleyecek bir Amerikan çözümünü kabul ettiği ifade edildi. Ancak, bu çözümün detayları netleşmedi.

İsrail'in Gazze İşgali

7 Ekim 2023'te Hamas’ın başlattığı saldırılara karşılık olarak, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 1200 İsrailli ve 40 bin civarında Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu süreçte, İsrail ordusu 696 askerinin hayatını kaybettiğini ve 10,056 askerinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de çatışmalar devam etmekte, bu süreçte toplamda 640 Filistinli öldü.

İnsani Durum

Gazze Şeridi'nde sivil altyapıya büyük zarar veren saldırılarda, insanlar hastanelere ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kaldı. Öte yandan, ağır çatışmalar ve insani krizler devam etmektedir.