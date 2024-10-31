DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,31 -0,24%
ALTIN
3.022,94 1,55%
BITCOIN
2.424.031,31 2,62%

Netanyahu, Biden Danışmanlarıyla Hizbullah Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah ile ateşkes sağlamak için Biden'ın danışmanlarıyla toplandı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:42
Netanyahu, Biden Danışmanlarıyla Hizbullah Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalara Diplomatik Yaklaşım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ın danışmanlarıyla bir araya gelerek Hizbullah ile süren çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin Detayları

Yerel medya kaynaklarına göre, Netanyahu, Batı Kudüs’te Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve anlaşma sağlanması konuları öncelikli olarak ele alındı.

Diğer Konular ve Müzakereler

Toplantıda, ayrıca İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine yeniden başlanması çabaları ve İran ile ilgili meselelerin de gündeme geldiği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, söz konusu görüşme ve içeriği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Netanyahu, bu çatışmalara bir diplomatik çözüm bulma yollarını görüşmek adına 29 Ekim'de Bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir toplantı yapmıştı.

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliden edinilen bilgilere göre, ordunun Lübnan’daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığı" ve bu saldırıların "1-2 hafta içinde" sonlandırılabileceği öngörülüyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yerel bir televizyon kanalına verdiği demecinde, "gelecek günler ya da saatlerde" İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanabileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brand Week İstanbul 2023: Bir Tarihin Başlangıcı
2
Türkiye ve Senegal Arasında Beş Anlaşma İmzalandı
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bütçe Görüşmelerinde Önemli Açıklama
4
İstanbul'da Kargo Gemisinde Vincin Devrilmesi Sonucu Yaralanmalar
5
Konya'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
6
Fethiye'de Polise Saldıran Köpek Olayı Görüntülendi
7
İsrail'in Kuzeyinde Roket Saldırısı: 2 Ölü

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı