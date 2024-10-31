Netanyahu, Biden Danışmanlarıyla Hizbullah Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalara Diplomatik Yaklaşım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’ın danışmanlarıyla bir araya gelerek Hizbullah ile süren çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla görüşmelerde bulundu.

Görüşmenin Detayları

Yerel medya kaynaklarına göre, Netanyahu, Batı Kudüs’te Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve anlaşma sağlanması konuları öncelikli olarak ele alındı.

Diğer Konular ve Müzakereler

Toplantıda, ayrıca İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine yeniden başlanması çabaları ve İran ile ilgili meselelerin de gündeme geldiği belirtiliyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, söz konusu görüşme ve içeriği hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail ordusu, 30 Eylül tarihinde Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’ın altyapısına yönelik "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Netanyahu, bu çatışmalara bir diplomatik çözüm bulma yollarını görüşmek adına 29 Ekim'de Bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir toplantı yapmıştı.

Adı açıklanmayan bir İsrailli yetkiliden edinilen bilgilere göre, ordunun Lübnan’daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığı" ve bu saldırıların "1-2 hafta içinde" sonlandırılabileceği öngörülüyor.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yerel bir televizyon kanalına verdiği demecinde, "gelecek günler ya da saatlerde" İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanabileceğini belirtti.