Netanyahu: Çin ve Katar İsrail'i 'siyasi abluka' ile hedef alıyor

Başbakan, Batı Kudüs'teki etkinlikte iddiaları gündeme taşıdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çin ve Katar'ın Batı basını ve sosyal medya platformları aracılığıyla ülkesini "siyasi abluka altına almaya" çalıştığını ileri sürdü.

Netanyahu bu sözleri, İsrail Dışişleri Bakanlığının Batı Kudüs'te düzenlediği ve 250 ABD eyalet temsilcisini ağırlayan etkinlikte sarf etti. Etkinlikte, İsrail'i ziyaret eden en kalabalık siyasi grup olarak kaydedilen heyete hitap etti.

Delegasyona yönelik konuşmasında Netanyahu, "Desteğinize değer veriyor ve değer veriyoruz. (Bu desteği) aşındırma çabası var." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İsrail'i kuşatma çabası, İran'ı destekleyen aynı güçler tarafından organize ediliyor." diyerek, İran'ın bölgedeki vekil güçleri aracılığıyla uygulamaya çalıştığı askeri kuşatmayı bertaraf ettiklerini öne sürdü.

Tel Aviv yönetiminin bir başka abluka girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirten Netanyahu, "Birkaç ülke tarafından organize edilen bu kuşatmadan kurtulmak için birkaç şey yapmamız gerekecek." şeklinde konuştu; hangi adımlar atılacağına dair detay vermedi.

"Biri Çin, diğeri Katar." ifadelerini kullanan Netanyahu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Batı dünyasının ve ABD'nin sosyal medyası aracılığıyla İsrail'e bir saldırı düzenliyorlar. Buna karşı koymamız gerekecek ve kendi yöntemlerimizle karşı koyacağız."

Etkinlik sonrası i24News'e konuşan Netanyahu, "Şu anda Katar'ın başını çektiği, çeşitli kuruluşlar ve ülkeler tarafından İsrail'e abluka uygulama girişimi var. Her şeyden önce, hem Katar'dan hem de Çin gibi diğer ülkelerden gelen muazzam miktarda parayla finanse edilen bir basın ablukası." dedi.

Netanyahu, söz konusu ülkelerin İsrail'i global ölçekte tecrit etme çabalarında başarılı olamadıklarını belirterek, "Diğer pek çok ülke gibi ABD yanımızda. Ancak şu anda Batı Avrupa merkezli bir sorunumuz var ve bu ablukayı kaldırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Askeri ablukada başarılı olduğumuz gibi, siyasi ablukada da başarılı olacağız." değerlendirmesinde bulundu.