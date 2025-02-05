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Netanyahu'dan ABD'de Kritik Mesaj: "Gazze'deki İşi Bitirmeliyiz"

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyaretinde Gazze ile ilgili iddialarını öne sürdü ve bölgedeki barış için sert mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 04:21
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 04:21
Netanyahu'dan ABD'de Kritik Mesaj: "Gazze'deki İşi Bitirmeliyiz"

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'den Gazze Vurgusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi gerektiğini savundu. Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Netanyahu, İsrail'in geleceğini güvence altına almak ve bölgede barışı sağlamak için Gazze'deki durumu ele almaları gerektiğinin altını çizdi.

Netanyahu'dan Trump'a Övgü

Netanyahu, Trump'a "Sen İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostusun." diyerek övgüde bulundu. Ayrıca, Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanıması ve ABD Büyükelçiliğini buraya taşıması gibi önemli adımları hatırlatmayı da ihmal etmedi. Netanyahu, "Dört yıl sonra nerede olacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum." ifadelerini kullanarak, geleceğe dair öngörülerde bulundu.

Gazze'nin Hedefleri

Netanyahu, Gazze'de üç ana hedefleri olduğunu belirtti: Hamas'ın askeri yeteneklerini yok etmek, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmaması. Netanyahu, "Geleceğimizi güvence altına almak ve bölgemize barışı getirmek için Gazze'deki işi bitirmeliyiz," dedi.

Trump'ın Farklı Vizyonu

Gazetecilerin, Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralması ve yerinden edilen Filistinlilerin başka bölgelere gönderilmesi hakkındaki düşüncelerini sorduğunda Netanyahu, "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor," yanıtını verdi. Netanyahu, Trump'ın geleneksel yaklaşımların ötesine geçerek yeni fikirler ortaya koymasının önemine dikkat çekti.

ABD Başkanı'nın Açıklamaları

Trump, aynı basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni devralacaklarını ve burada yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. "Gazze artık tamamen yerle bir olmuş bir alan,” diyen Trump, Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine taşınmasının daha iyi bir çözüm olacağını savundu.

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