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Netanyahu'dan ABD'nin Ateşkes Girişimine Yumuşak Yanıt

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'da geçici ateşkes önerisine itirazını hafifletti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:47
Netanyahu'dan ABD'nin Ateşkes Girişimine Yumuşak Yanıt

Netanyahu Geri Adım Attı

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes sağlama girişimine karşı olan itirazlarını yumuşatarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçici Ateşkes Teklifi

Netanyahu, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmeden önce, ABD liderliğindeki ateşkes girişiminin amacını paylaştığını belirtti. Kuzey sınırındaki İsraillilerin evlerine dönebilmesi için bu girişimin önemini vurguladı. ABD'nin Rolü Önemli

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "ABD bu hafta başında, uluslararası ve bölgesel ortaklarla birlikte Lübnan'da bir ateşkes teklifi sunma niyetini bildirdi. Bu girişimin amacı, kuzey sınırındaki vatandaşların güven içinde evlerine dönmesidir," ifadesi yer aldı.

Görüşmelerin Devamı

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bölgedeki istikrar ve güvenlikteki rolünün vazgeçilmez olduğunu belirtildi ve önümüzdeki günlerde görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Cevap ve İleriye Dönük Planlar

Netanyahu'nun, hedeflerine ulaşıncaya kadar Lübnan'daki Hizbullah'a saldırılara devam edecekleri yönündeki önceki açıklaması, Beyaz Saray tarafından dikkatle takip edildi. Beyaz Saray, eğer İsrail'den olumlu bir geri dönüş olmasaydı, ateşkes önerisinin yayınlanmayacağını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise, ortak ateşkes çağrısından önce "İsrail'in durumdan haberdar olduğunu" vurguladı.

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