Netanyahu'dan Batı Şeria'yı İlhak Tehdidi: İngiltere, Kanada, Avustralya'nın Filistin Kararına Sert Tepki

Netanyahu'dan Batı Şeria'yı İlhak Tehdidi

İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin kararına sert tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararına karşılık, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak edecekleri mesajını verdi.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan video mesajında, Filistin Devleti'ni tanıyan devletlerin "terörizme ödül verdiğini" iddia etti.

Filistin devletinin kurulmasını yıllardır engellediklerini ve bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini öne süren Netanyahu, işgal altındaki topraklarda gasbedilerek oluşturulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin sayısını iki katına çıkardıklarını ve bu politikayı sürdüreceklerini söyledi.

Ülkelerin Filistin'i tanıma yönündeki kararlarına yanıtını ABD'den döndükten sonra vereceğini belirten Netanyahu, "Bekleyin ve görün." sözleriyle üstü örtülü ilhak tehdidinde bulundu.

Ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da üç ülkenin Filistin devletini tanıma kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulundu.