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Netanyahu'dan BM Genel Kurulu'nda Tartışmalı Konuşma

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda Filistin topraklarını 'İsrail' olarak gösteren harita kullandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:22
Netanyahu'dan BM Genel Kurulu'nda Tartışmalı Konuşma

Netanyahu'nun Tartışmalı Harita Sunumu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, uluslararası hukuka göre Filistin toprağı olan Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni "İsrail" olarak gösteren bir harita sundu.

Boş Salon ve Protestolar

Netanyahu, kürsüye çıkarken birçok ülkenin temsilcisinin Genel Kurul salonunu terketmesi dikkat çekti. Bazı ülkelerin delegasyonları ise oturuma hiç katılmadılar.

Gazze'deki Sivil Kayıplar

Konuşması sırasında yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarda 16 bin 500'den fazla çocuğun ve 11 binden fazla kadının hayatını kaybettiğini belirtti. Buna rağmen, "Dünyada hiçbir ordunun dikkat etmediği kadar sivil kayıpları önlemek için çabalıyoruz," ifadelerini kullandı.

Destekçileri ve Tehditler

Netanyahu'nun konuşması sırasında, İsrail'in BM Daimi Temsilciliği tarafından davet edilen misafirler sık sık kendisini alkışladı. Netanyahu, Iran'a karşı da sert tehditlerde bulundu: "Bizi vurursanız biz de sizi vururuz. Orta Doğu’da erişemeyeceğimiz bir yer yok." diyerek Tahran'ı uyardı.

Suudi Arabistan ile Normalleşme

İsrail'in Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması imzalamak istediğini belirten Netanyahu, bunun Orta Doğu'da barış sağlayacağını öne sürdü. Ancak Suudi Arabistan delegasyonunun toplantıda bulunmaması dikkat çekti.

İran ve Hizbullah Üzerine Vurgu

Netanyahu, İran'ın nükleer programına karşı dünya ülkelerinin İsrail'e destek olması gerektiğini dile getirdi ve "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için gerekeni yapacağız," dedi. Ayrıca, Hizbullah'ın roketlerini sivillerin yaşadığı alanlarda sakladığını iddia etti.

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