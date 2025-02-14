Netanyahu'dan Esir Takası Açıklamasında Düzeltme

Netanyahu'nun Ofisinden Önemli Açıklama Düzeltmesi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Hamas'ın yarın serbest bırakacağı esirlerin isimlerini duyurmasının ardından önemli bir açıklama değişikliğine gitti. İlk açıklamada, "Bu liste İsrail'e ulaştı." ifadesi yerine yanlışlıkla, "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." şeklinde bir ifade yer aldı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olarak duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından, İsrail Başbakanlık Ofisi bir yazılı açıklama yaparak, "serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin arabulucularla Tel Aviv'e ulaştırıldığı" bilgisini paylaştı. Ayrıca, serbest bırakılacak esirlerin ailelerine bilgi verildiği belirtildi.

Ancak, açıklamanın ardından Başbakanlık Basın Ofisi, hatalı bilgiyi düzelterek, "Bu liste İsrail'e ulaştı." ifadesi yerine, yanlışlıkla kullanılan ifadenin düzeltildiğini belirtti.

Hamas'ın 3 esiri serbest bırakması halinde ateşkesin devam edip etmeyeceği konusunda ise herhangi bir yorum yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Trump'ın bu açıklaması sonrasında, İsrail yönetimi esir takası ile ilgili kafa karıştıran farklı bilgiler paylaşmıştı. 11 Şubat'ta, Hamas'ın serbest bırakacağı esir sayısına dair üç ayrı açıklama yapıldığı dikkatlerden kaçmadı.