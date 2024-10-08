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Netanyahu'dan Gallant'ın Washington Ziyaretine Yavaşlama Talebi

Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile görüşmeden Savunma Bakanı Gallant'ın Washington'a gitmesine karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:59
Netanyahu'dan Gallant'ın Washington Ziyaretine Yavaşlama Talebi

Netanyahu, Gallant'ın ABD Ziyaretini Ertelemek İstiyor

İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapacağı ziyareti gerçekleştirmeden önce, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapmak istemektedir.

Görüşmeler ve Seyahat Planları

Yerel basında çıkan haberlere göre, Netanyahu, Gallant ile yaptığı görüşmede, bakanın Washington'daki bir günlük ziyaretine ilişkin endişelerini dile getirdi. Başbakan, Gallant'ın ABD’ye hareket etmeden önce Biden ile görüşmenin önemine vurgu yaptı. Gallant’ın Karar Süreci

Netanyahu ayrıca, Gallant'tan, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin İran’a verilecek yanıtı onaylamadan önce ABD’ye gitmemesini istedi. Bu durum, Gallant’ın bugün akşam saatlerinde Washington’a hareket etme planının ertelenebileceğini gösteriyor.

Görüşmenin Sonuçları Neler Olacak?

Gallant'ın, İran'ın füze saldırısına karşı geliştirilecek yanıtı tartışmak amacıyla yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Netanyahu’nun talepleri nedeniyle bu planların nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

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