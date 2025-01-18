Netanyahu'dan Gazze Ateşkesine Hakkında Endişe Verici Açıklama

Netanyahu: Gazze Ateşkesinin Geçici Olduğunu Belirtti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yarından itibaren uygulanacak olan ateşkesin geçici olduğunu öne sürdü. Netanyahu, ikinci aşamada bir anlaşma sağlanamazsa, seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları yeniden başlatma hakkı tanıdığını ifade etti.

ABD ile Görüşmeler ve Garantiler

Netanyahu, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında yaptığı açıklamalarda, ABD Başkanı Joe Biden ve Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garantiler aldığını iddia etti. “Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız” şeklinde konuştu.

Orta Doğu'daki Güç Dengeleri

Netanyahu, Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ettiğini belirterek, İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran gibi ülkeler üzerindeki saldırılarına atıfta bulundu. Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.