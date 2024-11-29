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Netanyahu'dan Gazze İçin 'Geçici' Ateşkes Açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de esir takası için 'geçici' ateşkese hazır olduğunu ancak saldırıları durduracak bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 02:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 02:03
Netanyahu'dan Gazze İçin 'Geçici' Ateşkes Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de esir takasının mümkün kılınması için geçici bir ateşkese hazır olduğunu, ama saldırıların tamamen sona erdirileceği bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini ifade etti.

Netanyahu, ABD ve Fransa arabuluculuğunda Lübnan'da varılan ateşkese ve 7 Ekim'den bu yana Gazze'dedüzenledikleri saldırıların olası esir takası ile ateşkesinin detaylarına değindi.

Başbakan Netanyahu, Gazze’ye saldırıların sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı reddettiğinin altını çizerek, ancak saldırılara “ara verebileceklerini” dile getirdi. Aynı zamanda, “Esirlerin serbest kalmasını sağlayabileceğimiz düşündüğümüzde Gazze'de ateşkese hazırım.”

Netanyahu, Hamas’la bir esir takası anlaşması için koşulların önemli ölçüde iyileştiğini öne sürerken, Lübnan'daki koşulların Gazze'dekinden farklı olduğunu savundu. İsrail'in Hamas'ı “ortadan kaldırmaya” çalıştığını belirten Netanyahu, Hizbullah’ın yeniden silahlanmasını engellemeye odaklandıklarını da ekledi.

“Lübnan'da ateşkes kısa sürebilir” diyen Netanyahu, ayrıca, İsrail ordusuna, Hizbullah’ın ateşkesi bozması durumunda “şiddetli” saldırılara hazırlanma talimatı verdiğini belirtti. “Anlaşmanın ağır bir şekilde ihlal edilmesi halinde İsrail ordusuna şiddetli bir savaşa hazırlanma talimatı verdiğimi söyledim.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump'ın silah sevkiyatında gecikme olmayacağını söylediğini belirterek, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kendisine kesin bir dille, “hiçbir silah sevkiyatında gecikme olmayacağını” belirttiğini açıkladı. 18 Haziran’da ABD’yi silah sevkiyatını reddetmekle suçlayan Netanyahu, hükümet toplantısında ABD’nin silah yardımlarında “çarpıcı bir düşüş” olduğunu iddia etmişti.

ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne karşı sürdürülen saldırılara tam destek sağlarken, silah sevkiyatına devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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