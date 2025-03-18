Netanyahu'dan Gazze Tehdidi: Saldırılar Şiddetlenecek

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetini artıracaklarını ve müzakerelerin ateş altında yürüyeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:30
Netanyahu'dan Gazze Tehdidi: Saldırılar Şiddetlenecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıların şiddetini artıracaklarını ifade ederek, müzakerelerin ancak saldırılar altında gerçekleşeceği tehdidinde bulundu.

Netanyahu, İsrail televizyonlarında yayınlanan açıklamasında, bu sabah Gazze'ye yeniden yönelttikleri şiddetli saldırıların "yalnızca başlangıç" olduğunu belirtti. Ülkesi adına ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkesin uzatılmasını kabul ettiklerini fakat Hamas’ın her teklifi reddettiğini öne sürdü. "Bundan sonra, müzakereler yalnızca ateş altında yürütülecek. " şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatma önerisini kabul ettiğini dile getiren Netanyahu, Hamas’ın daha fazla esir serbest bırakma taleplerini reddetmesi nedeniyle bu yönde bir karar alındığını ifade etti.

Ateşkesi Bozarak Saldırılara Başladılar

Haberin kaynağına göre, İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı yapılan hava saldırıları sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, bu saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın talimatları doğrultusunda başlatıldığı belirtildi. İsrail ordusunun, Hamas’a karşı gittikçe artan askeri güçle hareket edeceği kaydedildi.

Hamas ise yaptığı açıklamada, İsrail'in taahhütlerine uymadığını ve arabulucu ülkelerin gözü önünde gazze halkına karşı yeniden bir soykırım başlattığını vurguladı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin ateşkesi bozarak esirlerden vazgeçtiğini belirterek, savaşın yeniden başlatılmasının bir aldatmaca olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığını ifade etti.

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