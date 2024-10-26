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Netanyahu'dan Güvenlik Zirvesi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'a yönelik hava saldırılarının ardından güvenlik yetkilileriyle toplandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 05:53
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 05:53
Netanyahu'dan Güvenlik Zirvesi

Netanyahu Güvenlik Toplantısı Düzenledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son dönemde İran'a yapılan hava saldırılarının ardından askeri ve istihbarat liderleriyle acil bir güvenlik toplantısı yaptı.

Toplantının Detayları

Netanyahu’nun, Kirya'da bulunan Hava Kuvvetleri operasyon merkezinde gerçekleştirdiği toplantıya, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı katıldı. Ancak, toplantının içeriğiyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

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