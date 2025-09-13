Netanyahu'dan Hamas Heyetine Yeniden Saldırı Tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'daki saldırının yankıları sürerken Hamas müzakere heyetine bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu'nun açıklamaları

Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini öne sürdü. Heyeti ateşkes girişimlerini önlemekle suçladı ve "onlardan kurtulmanın İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını" iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

Doha saldırısı ve tepkiler

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu; saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.