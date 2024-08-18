Netanyahu'dan Hamas ile Müzakerelere İlişkin Açıklama

İsrail ve Hamas Arasında Karmaşık Müzakereler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile "çok komplike" müzakereler yürütüldüğünü duyurdu. Netanyahu, müzakereler hakkında bilgi vermek amacıyla Kahire’ye giden İsrailli heyetle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Müzakere Süreci

Maariv gazetesine göre, Netanyahu, müzakerelerin içeriğine dair detaylar verirken, İsrail'in her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu ifade etti. "Nefsi müdafaaya ve saldırganlara karşı ağır bedel ödetmeye kararlıyız," diyen Netanyahu, müzakerelerin sadece ‘verme’ üzerine değil; ‘alma’ ve ‘verme’ üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Şartlar ve Ret Cevabı

Önceden belirttikleri şartlara vurgu yapan Netanyahu, bu şartların Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı üzerinde kontrol sağlanması ile Hamas’ın askeri kanadı olan İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze’nin kuzeyine geçişine izin verilmemesi gerektiğini yineledi. Ancak Hamas’ın bu şartları reddettiğini ve Doha’daki müzakerelere temsilci bile göndermediğini aktardı.

Doha'daki Müzakerelere Dair Gelişmeler

Hamas’ın, ABD Başkanı Biden’ın 2 Temmuz’da önerdiği konularda uzlaşılamadığını ve Doha’daki müzakerelerde olumlu bir sonuç alınmadığını bildirdi. Filistinli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Doha’daki görüşmelerin sonuçları Netzarim Koridoru ve Gazze- Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru’nun durumunu içermedi.

Uluslararası Katılım ve Ortak Açıklama

Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakerelerine Katar, ABD ve Mısır güçlü destek vermekle birlikte, müzakerelerin "ciddi ve yapıcı bir ortamda" ilerlediği bildirildi. Heyete, Katar Başbakanı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı ve Mısır İstihbarat Başkanı gibi üst düzey yetkililer katıldı.

Netanyahu, baskı yapılması gerekenin İsrail hükümeti değil Hamas ve onun Siyasi Büro Başkanı Yahya es-Sinvar olduğunu sözlerine ekledi.