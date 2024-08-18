Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'dan Hamas ile Müzakerelere İlişkin Açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas ile esir takası için yürütülen müzakerelerin karmaşık olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 19:35
Netanyahu'dan Hamas ile Müzakerelere İlişkin Açıklama

İsrail ve Hamas Arasında Karmaşık Müzakereler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile "çok komplike" müzakereler yürütüldüğünü duyurdu. Netanyahu, müzakereler hakkında bilgi vermek amacıyla Kahire’ye giden İsrailli heyetle yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Müzakere Süreci

Maariv gazetesine göre, Netanyahu, müzakerelerin içeriğine dair detaylar verirken, İsrail'in her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunu ifade etti. "Nefsi müdafaaya ve saldırganlara karşı ağır bedel ödetmeye kararlıyız," diyen Netanyahu, müzakerelerin sadece ‘verme’ üzerine değil; ‘alma’ ve ‘verme’ üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Şartlar ve Ret Cevabı

Önceden belirttikleri şartlara vurgu yapan Netanyahu, bu şartların Philadelphia Koridoru ve Refah Sınır Kapısı üzerinde kontrol sağlanması ile Hamas’ın askeri kanadı olan İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze’nin kuzeyine geçişine izin verilmemesi gerektiğini yineledi. Ancak Hamas’ın bu şartları reddettiğini ve Doha’daki müzakerelere temsilci bile göndermediğini aktardı.

Doha'daki Müzakerelere Dair Gelişmeler

Hamas’ın, ABD Başkanı Biden’ın 2 Temmuz’da önerdiği konularda uzlaşılamadığını ve Doha’daki müzakerelerde olumlu bir sonuç alınmadığını bildirdi. Filistinli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Doha’daki görüşmelerin sonuçları Netzarim Koridoru ve Gazze- Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru’nun durumunu içermedi.

Uluslararası Katılım ve Ortak Açıklama

Doha'daki esir takası ve ateşkes müzakerelerine Katar, ABD ve Mısır güçlü destek vermekle birlikte, müzakerelerin "ciddi ve yapıcı bir ortamda" ilerlediği bildirildi. Heyete, Katar Başbakanı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı ve Mısır İstihbarat Başkanı gibi üst düzey yetkililer katıldı.

Netanyahu, baskı yapılması gerekenin İsrail hükümeti değil Hamas ve onun Siyasi Büro Başkanı Yahya es-Sinvar olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı