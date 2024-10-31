Netanyahu'dan Hizbullah ile Olası Ateşkes Açıklaması

Netanyahu, Hizbullah ile Olası Ateşkes Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile muhtemel bir ateşkes konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Güvenlik ve Uygulama Yeteneği Vurgusu

Netanyahu, "Asıl mesele kağıt üzerinde şu ya da bu anlaşma değil, İsrail'in anlaşmayı uygulama ve Lübnan'dan gelen güvenlik tehditlerini engelleme becerisi ve kararlılığıdır," dedi. Bu durumun, İsrail'in kuzeyinde yaşayan sakinlerinin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesini sağlayacağını ifade etti.

ABD ile Görüşme Detayları

Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldiği bildirildi.

Askeri Strateji ve Süreçler

Netanyahu, Lübnan'daki çatışmalara çözüm bulmak amacıyla 29 Ekim tarihinde bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya geldi. İsrailli bir yetkili, orduya ait kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" ve bu saldırıların "1-2 hafta içinde" sonlandırılabileceğini iddia etti.

Ateşkes Umudu

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "Gelecek günler ya da saatlerde" İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini duyurdu.