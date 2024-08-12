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Netanyahu'dan Kabineye Güvenlik Uyarısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, kabine üyelerine güvenlik konularını kamuoyunda tartışmamaları talimatını verdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:02
Netanyahu'dan Kabineye Güvenlik Uyarısı

Netanyahu'dan Kritik Uyarı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda güvenlik meselelerini kamuoyunda tartışmamaları gerektiğini belirtti.

Güvenlik Endişeleri

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, Netanyahu'nun kabine üyelerine yönelik uyarısı, İran ve Hizbullah ile yaşanan artan gerilimler dikkate alındığında, ülke için önemli günler olduğu mesajını içermektedir.

Tahran'dan Gelen Tehditler

Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın Tahran kentinde uğradığı suikast sonrası, İran ve Hamas yönetimleri, bu olayın arkasında İsrail'in bulunduğunu iddia ederek, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceklerini duyurdu.

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