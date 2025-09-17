Netanyahu'dan Katar'a Sert İthamlar: Doha Saldırısı Sonrası Hamas ve Al Jazeera Eleştirisi

Yayın Tarihi: 17.09.2025 03:40
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 03:40
Netanyahu'dan Katar'a Sert İthamlar

Doha saldırısının ardından İsrail liderinden yeni açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir hafta önce Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından Katar aleyhindeki söylemlerini yoğunlaştırdı. Konuya ilişkin açıklamalar, Yedioth Ahronoth ve Maariv gazetelerinin aktardığı üzere Batı Kudüs'teki ofisinde düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Netanyahu, Katar hakkındaki eleştirilerini "bunları savaş sırasında ortaya koyduğunu" belirterek sürdürdü. "Katar isteseydi çok daha güçlü bir baskı kurabilir ve kaçırılan tüm insanlarımızı (İsrailli esirleri) serbest bırakmamıza yardımcı olabilirdi" iddiasında bulundu ve Katar'ın Hamas ile bağlantılı olduğunu, Hamas'ı desteklediğini, Hamas'a ev sahipliği yaptığını ve Hamas'ı finanse ettiğini ileri sürdü.

Netanyahu, Al Jazeera televizyonunu izleyenlerin orada "antisemitizm, antisiyonizm ve yıllardır süren anti-Amerikancılığı" göreceğini savundu.

Ülkesinin Katar'a yönelik adımlarını meşrulaştırmaya çalışırken Netanyahu, 11 Eylül 2001 olaylarından iki hafta sonra yayınlanan 1373 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına atıfta bulundu. Kararın teröristlerin her yerde etkisiz hale getirilmesine ilişkin hükmünü hatırlatarak, buna dayanarak ABD'nin Afganistan'ı, ardından Pakistan'ı bombaladığını söyledi.

Netanyahu, İsrail'in Katar'daki eylemlerinin net bir sonuç verdiğini, bu nedenle Hamas'ın sığınacak bir yer bulamadığını ve bunun Hamas liderlerine ve İsrail'in her yerdeki düşmanlarına güçlü bir mesaj olduğunu iddia etti. Ayrıca Katar ile hiçbir ticari ilişkisinin bulunmadığını ve bu konuyla ilgilenmediğini kaydetti.

Doha saldırısının bilançosu

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti. Saldırıda Hamas lider kadrosunun kurtulduğu bildirildi; ölenler arasında Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi bulunuyor; toplam 6 kişi yaşamını yitirdi.

Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik tehdidini tekrarlayarak: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

