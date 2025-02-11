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Netanyahu'dan Kesin Uyarı: 'Ateşkes Sonlanır, Saldırılar Başlar!'

İsrail Başbakanı Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin sona ereceği tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:45
Netanyahu'dan Kesin Uyarı: 'Ateşkes Sonlanır, Saldırılar Başlar!'

Netanyahu'dan Şiddetli Tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile sağlanan ateşkesin ve esir takasının devamı için kritik bir uyarıda bulundu. Eğer cumartesi günü İsrailli esirler serbest bırakılmazsa, Netanyahu saldırıların yeniden başlayacağını duyurdu.

Askeri Güçlerin Takviyesi

Netanyahu, Hamas'ın esir takasının yapılacağı tarihi askıya alması üzerine, İsrail ordusuna Gazze bölgesinde takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi. Ordu, güvenlik kabinesi tarafından alınan kararlar çerçevesinde bölgeye asker sevk etmeye başladı.

Netanyahu, yaptığı görüntülü mesajda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması yönündeki çağrısına destek verdiklerini belirtti. Ayrıca Trump'ın Filistinlilerin başka ülkelere sürülmesi önerisini de takdir ettiğini ifade etti.

Hamas'tan Açıklama

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta planlanan esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Hamas, bu kararın, arabulucu ülkelere İsrail'e baskı yapma fırsatı vermek amacıyla alındığını belirtti. ABD Başkanı Trump, Gazze'deki esirlerin cumartesi öğleye kadar serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.

Gelişmelerin Ardından

İsrail ordusunun takviye kuvvetlerini artırmaya yönelik aldığı kararlar, olası senaryolara hazırlık kapsamında değerlendiriliyor. Güney Cephesi Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yedek askerler dahil olmak üzere güç yoğunluğunun artırıldığına dikkat çekildi.

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