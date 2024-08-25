Netanyahu'dan Lübnan'a Yönelik Saldırı Açıklaması

Netanyahu'dan Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah Lübnan'a düzenlenen saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hizbullah Tehdidi

Netanyahu, Tel Aviv'de gerçekleştirdiği Güvenlik Kabinesi toplantısında, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ifade etti. "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz" diyen Netanyahu, orduya bu tehdidi ortadan kaldırması talimatını verdi.

Hedefler ve Sonuçlar

İsrailli lider, ordunun Hizbullah'a ait "binlerce roketin" imha edildiğini belirtti. Ayrıca halkı, ordunun verdiği talimatlara uymaları konusunda uyardı.

Misilleme Meselesi

Hatırlanacağı üzere, Hizbullah, 30 Temmuz'da gerçekleştirdikleri Fuad Şükür saldırısına yanıt olarak misilleme yapacaklarını açıklamıştı. Bu durum, gerginliğin arttığı bir dönemi işaret ediyor.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine karşı "önleyici saldırı" gerçekleştirdiğini duyurdu.