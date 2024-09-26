Netanyahu'dan Lübnan Açıklamaları

Netanyahu, Hizbullah'a Yönelik Saldırıların Süreceğini Açıkladı

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenlenen operasyonların devam edeceğini vurguladı. Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz." dedi.

New York'taki Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Netanyahu, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, bu saldırıların İsrail'in kuzeyinde yerinden edilen vatandaşların evlerine dönmesi amacı güttüğünü belirtti.

Geçici Ateşkes İddiaları

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun ABD ve Fransa'nın çabaları doğrultusunda Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasını görüşmeye izin verdiği iddia edildi. Bu duruma karşı Netanyahu'nun partisinin yanı sıra koalisyon ortaklarından çeşitli tepkiler geldi.

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkes görüşmelerine açık olduğu yönündeki haberleri yalanladı.