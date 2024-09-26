DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

Netanyahu'dan Lübnan Açıklamaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, hedeflerine ulaşana dek Lübnan'a saldırıların süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:33
Netanyahu'dan Lübnan Açıklamaları

Netanyahu, Hizbullah'a Yönelik Saldırıların Süreceğini Açıkladı

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah'a karşı düzenlenen operasyonların devam edeceğini vurguladı. Netanyahu, "Tüm hedeflerimize ulaşıncaya kadar Hizbullah'ı hedef almaya devam edeceğiz." dedi.

New York'taki Açıklamaları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Netanyahu, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, bu saldırıların İsrail'in kuzeyinde yerinden edilen vatandaşların evlerine dönmesi amacı güttüğünü belirtti.

Geçici Ateşkes İddiaları

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun ABD ve Fransa'nın çabaları doğrultusunda Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasını görüşmeye izin verdiği iddia edildi. Bu duruma karşı Netanyahu'nun partisinin yanı sıra koalisyon ortaklarından çeşitli tepkiler geldi.

Netanyahu'dan Yalanlama

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkes görüşmelerine açık olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

İLGİLİ HABERLER

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'a Yönelik İHA Saldırısı: Bir Yaralı
2
Ermenistan Anayasa Mahkemesi Sınır Belirleme Yönetmeliğini Onayladı
3
Kırklareli'nde Otopark Yangını: 1 Ölü, 12 Yaralı
4
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
5
Münbiç'te Öğrenci Protestosu: PKK/YPG Müfredatına Karşı Eylem
6
Büyükçekmece'de Engelli Çocuğa Eziyet Ettiği İddia Edilen İki Kişi Gözaltına Alındı
7
Tunus ve Türkiye Seyahat Acenteleri Turizm İşbirliğini Güçlendiriyor

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri