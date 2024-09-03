Netanyahu'dan Philadelphi Koridoru Açıklaması: Çekilme Olmayacak

Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru Açıklamaları

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bölgedeki önemli stratejik alanlardan biri olan Philadelphi Koridoru’ndan çekilme teklifinde bulunduğunu, ancak bu karardan geri adım attığını öne sürdü.

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Haaretz gazetesi, ismini açıklamadığı yabancı kaynaklara dayanarak, İsrail'in Hamas ile varılacak anlaşmanın ikinci aşamasında Philadelphi Koridoru’ndan çekilme önerisi sunduğunu aktardı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili arabuluculara, "İsrail, belirlediği operasyonel ihtiyaçların karşılanması şartıyla tüm güçlerini Philadelphi ekseninden çekmeye hazır" dedi.

Netanyahu'nun Çelişkili Açıklamaları

Bununla birlikte, aynı kaynaklar, Netanyahu'nun daha önce askerlerin tamamen çekilmesi ve güçlerin tahliyesi konusundaki kabulünü, basın toplantısında siyasi sebeplerle geri aldığını iddia etti. Açıklamaya göre, "Eğer bu talepler aniden ortaya çıkmasaydı, uzun zaman önce bir anlaşma sağlanabilirdi," ifadeleri dikkat çekti.

Philadelphi Koridoru’nda İstikrar Vurgusu

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Gazze arasındaki Philadelphi Koridoru'nun işgaline devam etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Gazze’ye yönelik saldırıların hedefe ulaşması için Philadelphi Koridoru’nun önemi büyük. Buradan çekilmeyeceğiz, burada kalmakta ısrar etmeliyiz," dedi.