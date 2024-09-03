Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu'dan Philadelphi Koridoru Açıklaması: Çekilme Olmayacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:00
Netanyahu'dan Philadelphi Koridoru Açıklaması: Çekilme Olmayacak

Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru Açıklamaları

İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bölgedeki önemli stratejik alanlardan biri olan Philadelphi Koridoru’ndan çekilme teklifinde bulunduğunu, ancak bu karardan geri adım attığını öne sürdü.

Dolaylı Müzakerelerde Yeni Gelişmeler

Haaretz gazetesi, ismini açıklamadığı yabancı kaynaklara dayanarak, İsrail'in Hamas ile varılacak anlaşmanın ikinci aşamasında Philadelphi Koridoru’ndan çekilme önerisi sunduğunu aktardı. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, üst düzey bir İsrailli yetkili arabuluculara, "İsrail, belirlediği operasyonel ihtiyaçların karşılanması şartıyla tüm güçlerini Philadelphi ekseninden çekmeye hazır" dedi.

Netanyahu'nun Çelişkili Açıklamaları

Bununla birlikte, aynı kaynaklar, Netanyahu'nun daha önce askerlerin tamamen çekilmesi ve güçlerin tahliyesi konusundaki kabulünü, basın toplantısında siyasi sebeplerle geri aldığını iddia etti. Açıklamaya göre, "Eğer bu talepler aniden ortaya çıkmasaydı, uzun zaman önce bir anlaşma sağlanabilirdi," ifadeleri dikkat çekti.

Philadelphi Koridoru’nda İstikrar Vurgusu

Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Gazze arasındaki Philadelphi Koridoru'nun işgaline devam etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Gazze’ye yönelik saldırıların hedefe ulaşması için Philadelphi Koridoru’nun önemi büyük. Buradan çekilmeyeceğiz, burada kalmakta ısrar etmeliyiz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

3-4-5-6-7 Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yatan İller Listesi: Ödemeler Başladı mı?

195 TL'den 90 TL'ye Düştü! ŞOK 4 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı: Kış Hazırlıkları İçin Büyük İndirim Haftası Başladı

Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu

2021 Model Porsche Marka Araç İcradan Satışa Çıkarılıyor! İşte Fiyatı ve İhale Tarihleri

Merkez Bankası En Az 39 Bin TL Maaş ile Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Turkcell Superonline'dan 30. Yıl Hediyesi: 1000 Mbps Hızında İnternet Ücretsiz Oldu

Eylül Ayının En Ucuz Sıfır Otomobilleri Belli Oldu: Fiat, Dacia, Hyundai, Kia, Renault, Skoda ve Diğer Markaların Güncellenen Fiyat Listeleri

4 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk, para, sağlık ve kariyer falı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula