Netanyahu'dan Savaş Sonrasına Yönelik 'Gazze' Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye düzenlenen saldırıların ardından bölgede Filistin otoritesine yer verilmeyeceğini ifade etti. Knesset'te yaptığı konuşmada, Filistin otoritesinin Gazze yönetiminden muaf tutulmasını planladıklarını belirten Netanyahu, liderliğini yaptığı Likud Partisi üyelerine bu haftaki toplantıda, "Savaş sonrasında Filistin yönetiminin Gazze'de herhangi bir kontrolüne karşı olduklarını" açıkladı. Netanyahu, "Savaş sonrasında Gazze'de yeniden bir Filistin otoritesi olmayacak, hatta hiçbir Filistin otoritesi olmayacak" şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun açıklamalarının, ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki beyanatlarına bir yanıt olarak nitelendirilmiş olması dikkat çekiyor. Biden, İsrail-Hamas çatışmasının sona ermesinden sonra Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin yönetiminde olması gerektiğini savunmuş ve "Barış için çabalarken, Gazze ve Batı Şeria tek bir yönetim altında, nihayetinde yeniden canlandırılmış bir Filistin Yönetimi altında birleştirilmelidir" demişti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde 'iki devletli çözüm' vurgusu yaparak, "Yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi" şeklinde açıklama yapmıştı.

Her 10 Dakikada 1 Çocuk Katlediliyor

Gazze'deki durumu değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altındaki Filistin toprakları temsilcisi Richard Peeperkorn, her 10 dakikada 1 çocuğun hayatını kaybettiği bir acı gerçeğe dikkat çekti. Peeperkorn, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi olarak katılarak, İsrail'in Gazze'yi abluka altına alması ve yoğun saldırıları sonucunda ortaya çıkan dramatik durumu eleştirdi.



7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Peeperkorn, bu kayıpların yüzde 60'ından fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti. Ayrıca, 42 binden fazla kişinin de yaralandığını belirterek, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor. Bu durum, insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuz düşüncesini uyandırıyor. Gazze'de kalıcı bir ateşkese acil bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz" şeklinde konuştu.