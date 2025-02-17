Netanyahu'dan Smotrich'e Ateşkes İkinci Aşaması Onayı Sözü

Netanyahu'dan Smotrich'e Ateşkes Müjdesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon ortaklarından ayrılarak hükümeti devirme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin kabinenin onayını almadıkça başlamayacağı güvencesini verdi.

Ateşkes Anlaşması Detayları

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu, Hamas ile yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının ancak kabinenin onay vermesi durumunda süreceği bilgisini aktardı. Smotrich, bu müzakerelerin kabinede onayını şart koştu.

Hükümette Gerilim Devam Ediyor

Aşırı sağcı Bakan Smotrich'in, 2 Mart'ta sona erecek olan ateşkesin ilk aşamasının ardından Gazze'ye saldırıların gerçekleşmemesi durumunda hükümetten ayrılmayı planladığı belirtildi. Smotrich'in bu tavrı, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi'nin Netanyahu hükümetinden ayrılması sonucu koalisyonun Meclis'teki sandalye sayısının 62'ye düşmesiyle daha da önem kazandı.

İkinci Aşama Müzakerelerinin Süreci

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de yapılan ateşkes anlaşmasına göre, ikinci aşama müzakerelerinin 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. Ancak İsrail, bu müzakereleri erteleyerek 2 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndermeyeceklerini ilan etti. Netanyahu ve Witkoff'un Washington'daki görüşmesiyle müzakerelerin başlaması bekleniyordu.

Sabotaj İddiaları

İsrail müzakere heyeti, 8 Şubat'ta Doha'ya gitse de bu aşamanın müzakere edilmesi için herhangi bir yetki almadı. Başbakan Netanyahu'nun, ikinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlandığı dile getiriliyor.