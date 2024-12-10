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Netanyahu'dan Suriye'deki Gruplara Sert Uyarı: Tehdit ve Askeri Hareketler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki Baas rejimini deviren grupları tehdit eden bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:33
Netanyahu'dan Suriye'deki Gruplara Sert Uyarı: Tehdit ve Askeri Hareketler

Netanyahu'dan Suriye Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’de Baas rejimini deviren tüm grupları tehdit eden bir görüntülü mesaj yayımladı. Başbakanlık Basın Ofisi tarafından paylaşılan bu mesajda, Netanyahu'nun Suriye konusundaki açıklamaları dikkat çekti.

Ordunun Hava Saldırıları

Netanyahu, Suriye'nin içişlerine müdahale niyetleri olmadığını belirtse de, ordu tarafından düzenlenen hava saldırılarını İsrail'in güvenliği için gerçekleştirdiğini savundu. Bu bağlamda, Suriye'deki askeri tesislere yönelik bombardıman talimatı verdiğini ifade etti.

İran ile İlişkiler

Başbakan ayrıca, Baas rejimini deviren gruplarla ilişki kurma isteğini de dile getirerek, İran'ın Suriye'de yerleşmesine izin verilmesi durumunda sert bir yanıt vereceklerini vurguladı. Netanyahu, "Eğer İran silahları Hizbullah'a devredilir veya bize taarruz edilirse, ağır bir bedel ödetiriz," dedi.

İsrail ordusunun, Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinden bu yana Suriye'de toplamda 320 noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

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