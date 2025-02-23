Netanyahu'dan Suriye İşgali Mesajı: Kalıcılığı Vurguladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'deki işgalin kalıcı olacağı mesajını verdi ve İran'a karşı eylemleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:40
Netanyahu'dan Suriye İşgali Mesajı: Kalıcılığı Vurguladı

Netanyahu, Suriye'deki İşgalin Kalıcılığını Açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olması gerektiği mesajını verdi. Askeri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Şam'ın güneyinin tamamen askerden arındırılması gerektiğini belirtti.

Netanyahu, "Yeni rejim güçlerinin Şam'ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin güneyinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

İran ile Mücadeledeki Vurguları

Netanyahu, aynı zamanda İran rejiminin İsrail'i boğmaya çalıştığını ifade ederek, "İran'a çok büyük darbeler vurduk." dedi. İran'ın füze üretim kabiliyetlerine zarar verdiklerini, nihai hedeflerinin ise İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu vurguladı.

Protestolar ve Gazze Meselesi

Konuşmasında yine Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasına değinen Netanyahu, savaşın hedeflerine bağlılıklarını dile getirerek, tüm esirlerin geri döneceğini iddia etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının esirlerin erken serbest bırakılmasında etkili olduğunu belirtti.

Netanyahu, konuşmasında Hamas'ın cenazelerini teslim ettiği İsrailli esirlerden Bibas ailesinin fotoğrafını gösterirken, salonda bazı katılımcıların "onları neden kurtarmadınız" diye bağırarak protesto etti.

Batı Şeria'ya Tank Sevkiyatı

İsrail Başbakanı ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılara da değindi. Yıllar sonra bölgeye ilk kez tank sevk ettiklerini duyurdu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise konuşmasında, Batı Şeria'ya yönelik saldırıların artırılacak ve yoğunlaştırılacağı yönünde mesaj verdi.

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