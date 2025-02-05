Netanyahu'dan Trump'a Sürpriz Hediye: Çağrı Cihazı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'a Çağrı Cihazı Hediye Etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2024 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump'a, Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarından iki adet hediye etti. Bu hediyeler arasında bir adet altın çağrı cihazı da bulunuyor.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Trump hediyeye karşılık olarak, "Büyük bir operasyondu." ifadelerini kullandı. İkili, hediyenin ardından Oval Ofis'te bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Patlayan Çağrı Cihazları Ve Sonuçları

İsrail, 17 Eylül 2024 tarihinde Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik eş zamanlı bir saldırı düzenlemişti. Saldırı, Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına önceden yerleştirilen patlayıcıların tetiklenmesi ile gerçekleşti. Bu olay sonucunda yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası yaşamını yitirmişti.

Çağrı cihazlarının patladığı anlar sosyal medyada geniş yer bulurken, bazı görüntülerde hedef kişilerin çağrı cihazlarını sinyal vermesiyle birlikte patladığı görülmüştü.

Bununla birlikte, 18 Eylül 2024'te Lübnan'da Hizbullah mensuplarına ait telsizler patlatıldı; bu olay da yüzlerce Hizbullah üyesinin yaralanmasına ve birçok ölümüne yol açtı. İsrail, bu saldırıları resmen üstlenmedi.