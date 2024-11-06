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Netanyahu'dan Trump'a Tebrik Mesajı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın seçim zaferini tebrik ederek yeni bir başlangıç vurgusunda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 11:51
Netanyahu'dan Trump'a Tebrik Mesajı

Netanyahu'dan Trump'a Kutlama Mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde elde ettiği zaferle dikkat çeken Donald Trump'ı kutladı. Netanyahu, Twitter’da yaptığı paylaşımda Trump'ın "büyük bir zafer" kazanmış olduğunu ifade etti.

Yeni Bir Başlangıç Vurgusu

Başbakan Netanyahu, Trump'ın Beyaz Saray'a tarihi dönüşünün Amerika için yeni bir başlangıç oluşturacağına ve İsrail-ABD ilişkilerindeki büyük ittifaka güçlü bir güven vereceğine inandığını belirtti.

Tarihin En Büyük Geri Dönüşü

Trump'ın zaferini ilan eden ilk liderlerden biri olarak Netanyahu, Trump'ın başkanlık seçimlerindeki başarısını "tarihin en büyük geri dönüşü" olarak nitelendirdi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, destekçilerine yaptığı coşkulu konuşmada, ABD başkanlık seçimindeki zaferini duyurmuştu.

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