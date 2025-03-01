Netanyahu, Dürzilere Koruma Talimatı Verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerlerine Şam'ın güneyinde bulunan ve Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Caramana bölgesini Suriye ordusuna karşı koruma talimatı verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, orduya Şam'daki yeni yönetimden Dürzileri koruma yönünde emir verdikleri belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Suriye'deki rejim Dürzilere zarar verirse, biz de zarar veririz. Yerleşim şu anda rejim güçleri tarafından saldırı altında ve biz İsrail'deki Dürzi kardeşlerimize Suriye'deki kardeşlerine zarar gelmesini önlemek için her şeyi yapma konusunda kararlıyız.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırıları

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle beraber, İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları artış göstermiştir. İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusunun askeri altyapısını hedef almakta ve Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmektedir.

Sonuç olarak, İsrail ordusu, 8 Aralık sonrası işgalini artırdığı Dera ve Kuneytra illeri kırsalında, sivil yerleşimleri tahrip ederek kontrol noktaları kurmaktadır.