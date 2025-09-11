Netanyahu E1 Projesi'ni Onayladı: Ma'ale Adumim'de 3 bin 401 Konut Planı

Netanyahu E1 Projesi'nin İlerletilmesini Onayladı

Ma'ale Adumim'de hedef: 3 bin 401 konut

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören E1 Projesi'nin ilerletilmesini onayladı.

Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre Netanyahu, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerinde kurulu yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminde düzenlenen törende konuştu. Netanyahu, "Filistin Devleti olmayacağına dair sözümüzü yerine getireceğiz, burası bize ait." diyerek Filistin devletinin kurulmasına izin verilmeyeceğini savundu.

Netanyahu, E1 planı ile Ma'ale Adumim yakınlarına 3 bin 401 yasa dışı konut yapılacağını ve yerleşimin nüfusunu 70 bine çıkarma hedeflerini açıkladı. Planın hem "tarihi hem de demografik başarı" sağlayacağını öne sürdü.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise geçen ay yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının ilhak edilmesini savunduğunu belirterek E1 onay planını "Filistin Devleti fikrini ortadan kaldıracak." sözleriyle duyurmuştu. Smotrich, verdiği onayla Ma'ale Adumim yakınlarında 3 bin 401 konut ve civar bölgelerde ayrıca 3 bin 515 yeni konut inşa edileceğini söylemişti.

E1 Projesi, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarıyla bağlantısını kesmeyi ve bu bölgeleri izole etmeyi amaçlıyor. Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınlarına inşa edilen Ma'ale Adumim'i Batı Kudüs yoluna bağlamak için başlatılan proje kapsamında, 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmiş ve bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel yapılması planlanmıştı.

Uluslararası hukuk açısından tartışmalı olan bu adım, bölgede gerilimi artırma ve Filistinlilerin Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasında kalan bağlantılarını koparma riski taşıyor.