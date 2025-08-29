DOLAR
Netanyahu, El Halil’i Filistin Yönetiminden Ayırmayı Görüşecek

İsrail basını Netanyahu'nun El Halil’i Filistin yönetiminden ayırmayı görüşeceğini ve toplantıda 'emirlik' ile aşiret seçeneklerinin ele alınacağını aktardı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:54
İsrail basını: Toplantıda 'emirlik' ve aşiret seçenekleri konuşulacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Filistin yönetimi kontrolünden çıkarılmasını gündeme alacağı bildirildi.

İsrail'in Kanal 24 televizyonuna göre, bazı Batılı ülkelerin Eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıma niyetlerini açıklamalarının ardından konu yeniden tartışmaya açıldı.

Öneriyi ilk olarak Ekonomi Bakanı Nir Barkat ortaya attı; önerinin Netanyahu tarafından bugün düzenlenecek toplantıda ön değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Haberde, Başbakanlık Ofisi'nde yapılacak görüşmeye Savunma Bakanı Yisrael Katz, Ekonomi Bakanı Nir Barkat ve güvenlik teşkilatının üst düzey yetkililerinin katılacağı aktarıldı.

Görüşmede, bölgedeki Filistin yönetimi yetkililerinin yerine yerel aşiretlerin öne çıkarılması ve ayrı bir “emirlik” kurulması ihtimalinin ele alınacağı kaydedildi.

Kanalın aktardığına göre, Filistin yönetiminin yerine El Halil'de kurulması planlanan bu yeni oluşumun, İsrail'i Yahudi devleti olarak tanıması ve diğer Arap ülkeleri gibi İbrahim Anlaşmalarına katılması öngörülüyor.

Başbakanlık Ofisi ise kanalın iddialarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Filistin yönetimi habere ilişkin henüz bir değerlendirme yapmazken, 6 Temmuz'da El Halil bölgesindeki aşiretler düzenledikleri basın toplantısında, kentte aşiretler emirliği kurulması yönündeki önerilerle ilgilerinin olmadığını ve Filistin'in kurumlarına bağlı kalmayı sürdüreceklerini bildirmişti.

Toplantıda ayrıca El Halil Aşiretleri Temsilcisi Nafiz el-Caberi, ABD gazetesi The Wall Street Journal'ın Caberi ailesinden bir kişinin İsrail'i “Yahudi devleti” olarak tanıyacağına ilişkin haberine tepki göstermiş ve buna karşı olduklarını vurgulamıştı.

