Netanyahu'dan Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı engellediği iddialarını yalanladı. Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, Kanal 12 televizyonunda yer alan ve başbakanın Hamas ile olası esir takası anlaşmasını sabote ettiğine dair haberler kesinlikle yanlış olduğu ifade edildi.

Haberlerin Gerçek Dışı Olduğu İleri Sürüldü

Açıklamada, "Netanyahu, esirlerin serbest bırakılması için ABD’nin sunduğu tüm teklifleri kabul etmiştir. Ancak, Hamas bu teklifleri reddetmiştir" bilgisi yer aldı.

Müzakereler Süreç İçinde

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırıları durdurmak amacıyla taraflar arasında uzun bir süredir dolaylı müzakereler gerçekleştirmektedir. Başbakan Netanyahu, hem İsrail içinde hem de uluslararası arenada esir takası anlaşması yapmamakla siyasi nedenlerden ötürü suçlanmaya devam etmektedir.

Müzakere Sürecinin Zora Girmesi

İsrail’in önerdiği anlaşma taslağının içeriğinde yer alan ve Mısır-Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'ndaki kontrolün sürdürülmesi taleplerinin, müzakereleri zorlaştırdığı belirtilmektedir. Bu durum, esir takası çalışmalarının tıkanmasına yol açmaktadır.