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Netanyahu, Esir Takası Anlaşmazlığında Suçlama Değiştiriyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ı esir takası sürecini sabote etmekle suçlayarak eleştirilere yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:02
Netanyahu, Esir Takası Anlaşmazlığında Suçlama Değiştiriyor

Netanyahu'dan Hamas'a Suçlama

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri tarafından eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçu Hamas'a attı. Netanyahu, anlaşma sürecinin engellendiğini iddia etti.

İsrail Ordusunun Açıklaması

Netanyahu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail ordusunun, 6 İsrailli esirle ilgili cenaze bulduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından, müzakerelerin devam ettiğini ancak Hamas'ın bunları istemediğini savundu.

Ailelerin Tepkisi ve Forum'dan Açıklama

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu, Netanyahu'nun iddialarına yanıt vererek, 6 İsrailli esirin ölümünü, önerilen esir takası anlaşmalarını baltalamasının sonucu olarak değerlendirdi. Forum, Netanyahu'ya hatalarının sorumluluğunu alması çağrısında bulundu.

Lapid'den Genel Grev Çağrısı

Bu arada, ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu hükümetinin esirleri kurtarmaktan vazgeçtiğini belirterek en büyük işçi sendikası Histadrut'a genel grev çağrısında bulundu.

Hükümetin Suçlamaları ve Açıklamalar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde, bir tünelde 6 İsrailli esirin cansız bedenlerine ulaştığını açıkladı. Netanyahu, anlaşma teklifine koyduğu maddelerin müzakereleri zorlaştırdığı yönünde eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Philadelphi Koridoru Üzerindeki Tartışmalar

Özellikle Philadelphi Koridorunda İsrail'in kontrolünün şart koşulması, anlaşma sürecini olumsuz etkiledi. Netanyahu, bu konuda geri adım atmayacağını açıkça belirtti.

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