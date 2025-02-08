Netanyahu, Esir Takası Sürecinde Eleştirilerin Hedefi Oldu

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının beşinci turunu Washington'dan takip eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sert eleştirilerin hedefi haline geldi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'deki esirlerden Nimrod Cohen'in babası Yehuda Cohen, Netanyahu'ya ağır sözlerle yüklendi.

Cohen'den Sert Eleştiriler

Cohen, İsrailli esirlerin serbest bırakıldığı bir dönemde ABD'de bulunan Netanyahu'ya, "7 Ekim saldırısının ve kaçırma olaylarının suçlusu ve sanığı" şeklinde seslendi. Netanyahu'nun eleştirileri savuşturmak için Yahudilik inancına göre kutsal Şabat gününü Washington'da geçirmeyi tercih ettiğini vurgulayan Cohen, "İsrailli vergi mükelleflerinin ve kaçırılanların çektiği acılar sayesinde Washington'da lüks bir otel süitinde oturup vakit geçirmen kayda değer" ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun Dönüşü Belirsiz

Habere göre, Netanyahu'nun ABD ziyareti sırasında ana görüşmelerini tamamlamış olmasına rağmen, hafta sonu boyunca yurt dışında kalmayı sürdürdü. İsrail Başbakanı'nın ülkeye erken dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Lapid'den Eleştiri

Ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid, esirlerin serbest bırakılmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Lapid, "Netanyahu, esirlerin zor durumunda olduğunu şimdi mi keşfettiniz, daha önce bilmiyor muydunuz?" diyerek sorular yöneltti. Yaşananlardan dolayı Netanyahu'yu eleştiren Lapid, Gazze'deki diğer esirlerin geri dönmesi için de gerekenin yapılması gerektiğini savundu.

Esir Takası Detayları

Öte yandan, İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch, beşinci tur esir takasının ardından bir açıklama yaptı. Hirsch, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin ülkeye ulaştığını ve zayıflamış halleri dolayısıyla arabulucu ülkelere endişelerini ilettiklerini belirtti. 15 ay boyunca ağır İsrail bombardımanıyla karşı karşıya kalan Gazze'de, şu ana kadar serbest bırakılanların durumu hassasiyetle takip ediliyor.

Esir Takası Oranı

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında, Gazze'deki 3 İsrailli esir karşılığında 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA, bunun yanı sıra, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan 42 Filistinli esirin Batı Şeria'dan, 3'ünün Doğu Kudüs'ten ve 20’sinin Gazze'den serbest bırakıldığını bildirdi. Ayrıca, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 Filistinli esir de özgürlüğüne kavuştu.