Netanyahu, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasına Destek Vermeyeceğini Açıkladı

Netanyahu'dan Gazze'de Ateşkes Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasını desteklemeyeceğini duyurdu. İsrail ordusunun 409 gündür süregelen saldırıları gölgeleyen bu durum, bölgede tansiyonu artırmaya devam ediyor.

Knesset'te Yaptığı Konuşma

İsrail Meclisi (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde konuşan Netanyahu, Gazze’ye yönelik saldırıları sona erdirecek bir anlaşmanın doğuracağı sonuçlar konusunda endişelerini dile getirdi. Anlaşmanın, Hamas'ın iktidara dönmesine zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu, "Hiçbir koşulda buna izin vermeye hazır değilim." diyerek, ateşkesin olası sonuçlarına karşı kararlılığını vurguladı.

Netanyahu'nun Hizbullah ile İlgili Düşünceleri

Ayrıca, Kanal 12'ye konuşan Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi üyeleri, İsrail'in Hizbullah ile olan ilişkilerinde de kararlı bir duruş sergileyeceğini ifade etti. Netanyahu’nun Lübnan'da yeniden bir anlaşmanın etkili olacağına inanmadığı ve bu nedenle, Hizbullah'a karşı 'hareket özgürlüğünde' ısrar ettiğini belirtti.

ABD'nin Girişimi

Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanmasına yönelik bir anlaşma taslağını, geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim ettiğini bildirdi.

Gazze'deki Durum

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 43 bin 922 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin arasında yaklaşık 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742’si kadın bulunuyor. Ayrıca, 103 bin 898 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması, sivil altyapıda büyük zarara yol açıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.