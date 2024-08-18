Netanyahu, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasında İstediği Şartları Yazılı Hale Getirdi

Netanyahu’dan Gazze Ateşkesine Yönelik Beklentiler

İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerinde Mısır-Gazze sınırı üzerindeki kontrol taleplerini vurguladı. Netanyahu, anlaşmanın bir parçası olarak, Gazze'den en fazla sayıda İsrailli esirin serbest bırakılması için de çaba göstereceğini belirtti.

Müzakereler ve Uluslararası Düzenlemeler

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu, her defasında bilgi sızdırılmasının anlaşmanın sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. Hamas’ın söz konusu müzakerelerde önce savaşı sona erdirmeden anlaşmaya yaklaşmadığını duyurmasına karşın, şimdi kontrol taleplerine sıkı sıkıya bağlı kaldığını öne sürdü. Antony Blinken’ın Rolü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu ile yarın bir toplantı gerçekleştirecek. Bu görüşmenin amacı, 10 aydır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için bir zemin oluşturmak. İsrail basını, Blinken'ın Netanyahu'nun anlaşmadaki sert tutumunu yumuşatmak için baskı yapmasının beklenildiğini öne sürüyor.

Doha Müzakereleri ve Sonuçları

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerde, birçok uluslararası diplomat ve istihbarat yöneticisi yer aldı. Ancak, Hamas’ın Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, gazete çerçevesinde uzlaşılan maddelerin Doha'daki sonuçlarla örtüşmediğine dikkat çekildi. Netanyahu'nun Talepleri

Netanyahu, ateşkes anlaşmasına ek olarak belirttiği "27 Mayıs prensipleri" adlı maddelere de uluslararası baskı yapılmasını istedi. Bu maddeler arasında Gazze ve Mısır arasındaki Philadephia Koridoru'nda kontrol sağlanması ve olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemeye yönelik mekanizmaların kurulması yer alıyor.

İnsani Felaketin Derinleşmesi

Gazze'deki durum, insani bir felaket halini almış durumda. Tahminler, Gazze'de 120 kadar İsrailli esir bulunduğunu ortaya koyuyor. İsrail'in yaptığı saldırılar sonucunda can kaybı oldukça yüksek ve bu durum giderek derinleşiyor. Çatışmaların süregeldiği bu süreçte, Gazze'deki yaşam koşulları etkilenmekte ve insanlık dramı her geçen gün artmaktadır.