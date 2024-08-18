Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Netanyahu, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasında İstediği Şartları Yazılı Hale Getirdi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki ateşkes anlaşmasında ısrarcı olacak ve Mısır-Gazze sınırında kontrol talep edecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:10
Netanyahu, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasında İstediği Şartları Yazılı Hale Getirdi

Netanyahu’dan Gazze Ateşkesine Yönelik Beklentiler

İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes müzakerelerinde Mısır-Gazze sınırı üzerindeki kontrol taleplerini vurguladı. Netanyahu, anlaşmanın bir parçası olarak, Gazze'den en fazla sayıda İsrailli esirin serbest bırakılması için de çaba göstereceğini belirtti.

Müzakereler ve Uluslararası Düzenlemeler

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu, her defasında bilgi sızdırılmasının anlaşmanın sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. Hamas’ın söz konusu müzakerelerde önce savaşı sona erdirmeden anlaşmaya yaklaşmadığını duyurmasına karşın, şimdi kontrol taleplerine sıkı sıkıya bağlı kaldığını öne sürdü. Antony Blinken’ın Rolü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu ile yarın bir toplantı gerçekleştirecek. Bu görüşmenin amacı, 10 aydır devam eden çatışmaların sona erdirilmesi için bir zemin oluşturmak. İsrail basını, Blinken'ın Netanyahu'nun anlaşmadaki sert tutumunu yumuşatmak için baskı yapmasının beklenildiğini öne sürüyor.

Doha Müzakereleri ve Sonuçları

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerde, birçok uluslararası diplomat ve istihbarat yöneticisi yer aldı. Ancak, Hamas’ın Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, gazete çerçevesinde uzlaşılan maddelerin Doha'daki sonuçlarla örtüşmediğine dikkat çekildi. Netanyahu'nun Talepleri

Netanyahu, ateşkes anlaşmasına ek olarak belirttiği "27 Mayıs prensipleri" adlı maddelere de uluslararası baskı yapılmasını istedi. Bu maddeler arasında Gazze ve Mısır arasındaki Philadephia Koridoru'nda kontrol sağlanması ve olası Hamas mensuplarının dönüşünü engellemeye yönelik mekanizmaların kurulması yer alıyor.

İnsani Felaketin Derinleşmesi

Gazze'deki durum, insani bir felaket halini almış durumda. Tahminler, Gazze'de 120 kadar İsrailli esir bulunduğunu ortaya koyuyor. İsrail'in yaptığı saldırılar sonucunda can kaybı oldukça yüksek ve bu durum giderek derinleşiyor. Çatışmaların süregeldiği bu süreçte, Gazze'deki yaşam koşulları etkilenmekte ve insanlık dramı her geçen gün artmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı