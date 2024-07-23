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Netanyahu, Gazze'deki Esirlerin Salıverilmesi İçin Anlaşmanın Olgunlaştığını Duyurdu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için anlaşmanın ilerlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:53
Netanyahu, Gazze'deki Esirlerin Salıverilmesi İçin Anlaşmanın Olgunlaştığını Duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Önemli Açıklama

İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı resmi ziyarette, 7 Ekim'de yaşanan saldırılardan bu yana Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin kurtarılması konusunda önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu.

Esir Aileleri ile Görüşmeler Yapıldı

Netanyahu, İsrail'deki esirlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze'deki esirlerin şartlarının iyileşmesi yönünde bir anlaşmanın hazırlanmakta olduğunu ifade etti. Bu görüşmeler, Amerika'da gerçekleşen aile temsilcileriyle ilk buluşma olarak kaydedildi.

Hamas'a Uygulanan Baskı ve Anlaşmanın Koşulları

Netanyahu, bu gelişmelerin Hamas'a uygulanan baskılardan kaynaklandığını ve esirlerin geri iade koşullarının iyileştiğini öne sürdü. Başbakan, Gazze'ye yönelik saldırıların, esirlerin evlerine dönüşü adına sürdürüldüğünü belirtti.

Görüşmelerin Geleceği ve İleriye Dönük İfadeler

Görüşmenin ardından Netanyahu, Hamas'a karşı yürütülen askeri harekâtların devam edeceğini, bu durumun İran tehdidine karşı önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, esir takası ve ateşkes konularında süren dolaylı müzakerelerin umut verici olduğunu ifade etti. “Bu iyi bir işaret”

Netanyahu, mevcut müzakereler hakkında, "Anlaşmayla ilgili koşullar net bir şekilde olgunlaşıyor. Bu iyi bir işaret." dedi. Ayrıca, anlaşmanın bir sürecin ürünü olduğunu ve anlık bir sonucun beklenmemesi gerektiğinin altını çizdi. Son olarak, Gazze'de 116 İsrailli esirin bulunduğu ve bunlardan 44'ünün hayatını kaybetmiş olabileceği bilgisi paylaşıldı.

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